Aktien Spanien: Ibex auf Talfahrt - Katalonien-Konflikt spitzt sich zu

Der Ibex 35 ist am Freitag angesichts des weiter schwelenden Katalonien-Konflikts zunehmend unter Druck geraten. Nachdem zwischenzeitliche Hoffnungen auf eine Entspannung am Vortag die Börse in Madrid noch gestützt hatten, ging es nun wieder bergab. Am Nachmittag fiel der spanische Leitindex um 1,24 Prozent auf 10 225 Punkte. Er steuert damit auf den grössten Tagesverlust seit etwa drei Wochen zu. Zur Mittagszeit hatte er nur um gut ein halbes Prozent nachgegeben.