Altice UK steigt als Grossaktionär bei BT Group ein

Das Telekom-Unternehmen Altice UK steigt in grossem Stil beim britischen Telekommunikationskonzern BT Group ein. Altice UK habe 1,2 Milliarden BT-Group-Aktien erworben, die 12,1 Prozent des Aktienkapitals entsprechen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in London mit.