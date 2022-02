Angriff auf Ukraine treibt Goldpreis Richtung 2000 Dollar

(Ausführliche Fassung) - Der russische Angriff auf die Ukraine hat die Nachfrage nach dem als sicher geltenden Anlagehafen Gold verstärkt und den Goldpreis in Richtung 2000 US-Dollar getrieben. An der Börse in London wurde eine Feinunze (31,1 Gramm) am Donnerstag mit bis zu 1974 US-Dollar gehandelt und damit auf dem höchsten Stand seit September 2020.