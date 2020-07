Anleger strafen Netflix ab - 'Scheitert an hohen Erwartungen'

(neu: US-Kurse im ersten Absatz, Ausblick im vorletzten Absatz, Jefferies, DZ Bank) - Anleger haben am Freitag enttäuscht auf das am Vorabend vorgelegte Zahlenwerk des Online-Videodienstes Netflix reagiert. Vor allem die Zahl der Neukunden im zweiten Quartal kam nicht gut an und auch der Ausblick auf das laufende Vierteljahr konnte nicht so recht überzeugen. An der Technologiebörse Nasdaq büssten die Aktien als klares Schlusslicht im stagnierenden Auswahlindex Nasdaq 100 rund 6 Prozent auf 496,11 US-Dollar ein, nachdem sie allerdings erst am Montag ein Rekordhoch bei gut 575 Dollar erreicht und damit seit Jahresbeginn um gut 50 Prozent zugelegt hatten.