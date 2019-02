Anleihe: BMW nimmt in zwei Tranchen 600 Millionen Franken auf

Betrag: 335 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,300% (erster kurzer Coupon) Emissionspreis: 100,246% Laufzeit: 5,5 Jahre, bis 05.09.2024 Liberierung: 05.03.2019 Yield to Mat.: 0,255% Valor: 46'504'462 (3) Rating: A1/A+ (Moody's/S&P) Kotierung: SIX Betrag: 265 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,750% Emissionspreis: 100,210% Laufzeit: 8,49 Jahre, 03.09.2027 Liberierung: 05.03.2019 Yield to Mat.: 0,724% Valor: 46'504'463 (1) Rating: A1/A+ (Moody's/S&P) Kotierung: SIX

pre/ra/tt

(AWP)