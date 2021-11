Anleihe: Commonwealth Bank nimmt mit Duopack 2028/31 440 Mio Fr. auf

1. Tranche Betrag: 250 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,1875% Emissionspreis: 100,000% Laufzeit: 7 Jahre, bis 08.12.2028 Liberierung: 08.12.2021 Yield to Mat.: 0,1875% Swap-Spread: +28 BP Valor: 114'638'249 (9) Rating: AA-/Aa3 (S&P/Moody's) Kotierung: SIX, ab 6.12.2021 2. Tranche Betrag: 190 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,1575% Emissionspreis: 100,000% Laufzeit: 10 Jahre, bis 08.12.2031 Liberierung: 08.12.2021 Yield to Mat.: 0,1575% Swap-Spread: +8 BP Valor: 114'830'870 (8) Rating: AA-/Aa3 (S&P/Moody's) Kotierung: SIX, ab 6.12.2021

