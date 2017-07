Anleihe: Land Niederösterreich nimmt in drei Tranchen insgesamt 285 Mio CHF auf

Aufstockung: 16 Mio CHF Totalbetrag: 100 Mio CHF Zinssatz: 0,04% Ausgabepreis: 98,996% Liberierung: 15.08.2017 Laufzeit: bis 23.10.2026 Rating: Aa1 (Moody's) Valor: 37'094'361 (2) Kotierung: SIX Swiss Exchange, ab 11.08.2017 Betrag: 100 Mio CHF Coupon: 0,000% Ausgabepreis: 100,615% Liberierung: 15.08.2017 Laufzeit: bis 29.06.2018 Rating: Aa1 (Moody's) Valor: 37'094'359 (6) Kotierung: SIX Swiss Exchange, provisorisch ab 11.08.2017 Betrag: 169 Mio CHF Coupon: 0,00% Ausgabepreis: 100,894% Liberierung: 15.08.2017 Laufzeit: bis 28.06.2019 Rating: Aa1 (Moody's) Valor: 37'094'360 (4) Kotierung: SIX Swiss Exchange, provisorisch ab 11.08.2017

