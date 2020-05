Anzeige gegen Twitter in Frankreich wegen Hasskommentaren

SOS-Racisme und zwei weitere Organisationen in Frankreich gehen nach eigenen Angaben rechtlich gegen den Internetkonzern Twitter vor. Hasskommentare in dem sozialen Netzwerk seien während der coronabedingten Ausgangsbeschränkungen in Frankreich um 43 Prozent angestiegen. Man habe Anzeige erstattet, teilte die Anti-Diskriminierungsorganisation SOS-Racisme am Dienstag mit. Zuvor hatte die angesehene Tageszeitung "Le Monde" über den Fall berichtet.