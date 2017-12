Apple-Kurs rutscht ab - Sorgen um iPhone-X-Nachfrage

Bereits am Montag hatte Analyst Zhang Bin von Sinolink Securities seine Erwartung an das kommende Quartal deutlich gesenkt. Die Zahl der verkauften Modelle könne bei 35 Millionen liegen, schrieb er in einer Studie. Zuvor hatte er noch 10 Millionen mehr für möglich gehalten.

Die New Yorker Analystenfirma JL Warren Capital senkte am Dienstag die Prognose von 30 auf 25 Millionen Stück im ersten Quartal. Die Nachfrage sei niedrig, weil das Modell X teuer sei ohne interessante Innovationen aufzuweisen, hiess es zur Begründung./he

(AWP)