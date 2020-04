Aserbaidschan: Opec+-Ministertreffen am 6. April

(Ausführliche Fassung) - Die Minister der Opec+-Staaten wollen nach Angaben der ölreichen Republik Aserbaidschan an diesem Montag über die Lage auf dem Energiemarkt beraten. Aserbaidschan erhielt nach einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung des Energieministeriums in der Hauptstadt Baku die Einladung zu der Videokonferenz am 6. April. Das Treffen sei ausgerichtet auf eine Stabilisierung auf dem Ölmarkt, wie die Agentur Interfax aus der Mitteilung zitierte. Angesichts des Preiscrashs auf dem Markt war ein solches Treffen erwartet worden. Vertreten sind in der Opec+ die Länder des Opec-Kartells sowie weitere grosse Förderländer wie Russland.