Auch japanische Bank SMFG wählt Frankfurt als Brexit-Exil

Japans drittgrösste Bank Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) hat sich für Frankfurt als künftigen EU-Standort entschieden. Die Bank werde eine eigene Tochter in der Mainmetropole gründen, um auch nach dem Brexit alle Dienstleistungen in der Europäischen Union anbieten zu können, kündigte SMFG am Montag an.