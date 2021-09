Ausserplanmässige Anpassung des DAX am 16. September

13. September 2021. FRANKFURT (Deutsche Börse). STOXX, die globale Indexanbieter der Deutschen Börse, hat eine ausserplanmässige Änderung im DAX bekannt gegeben. Mit der Abspaltung der Vitesco Technologies Group AG von der Continental AG ist eine Anpassung im DAX notwendig: Die Vitesco Technologies Group AG wird am 16. September 2021 für einen Tag in den DAX aufgenommen. Diese Anpassung gewährleistet die Abbildbarkeit des Index für Investoren. Der DAX wird somit für einen Tag mit 31 Titeln berechnet.

Die Aufnahme der Vitesco Technologies Group AG in den Index erfolgt mit einem Preis von Null. Der Freefloat-Faktor und die Anzahl der Aktien, mit der das Unternehmen in den Index aufgenommen wird, sind durch die Aktien der Continental AG im Index sowie das Abspaltungsverhältnis vorgegeben. Am 16. September wird die Vitesco Technologies Group AG nach Xetra-Handelsschluss wieder aus dem DAX herausgenommen und das Gewicht der Continental AG entsprechend angepasst.

13. September 2021 © Deutsche Börse

