Ausverkauf zum Jahresende verschärft sich

Am vorletzten Handelstag des Jahres hat sich der Abwärtsdruck an den Börsen noch verschärft. Im Gefolge der Verluste an der Wall Street testete der Dax am Donnerstag knapp eine Stunde vor Handelsschluss die Marke von 10 300 Punkten. Zuletzt verlor der Leitindex knapp 3 Prozent auf 10 328 Zähler. Er lotete damit erneut den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren aus. "Jetzt liegt die runde 10 000er Marke näher als der Widerstand bei 11 000 Punkten", sagte Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets.