Autozulieferer Continental schneidet beim Ergebnis besser ab als befürchtet

Der Autozulieferer Continental hat im dritten Quartal etwas besser abgeschnitten als zuletzt befürchtet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe im dritten Quartal rund 770 Millionen Euro betragen, sagte Finanzchef Wolfgang Schäfer in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Bei der Gewinnwarnung im August hatte der Dax -Konzern nur über 700 Millionen in Aussicht gestellt. Gegenüber dem Vorjahreswert ist auch das erzielte operative Ergebnis noch ein scharfer Rückgang um 29 Prozent.