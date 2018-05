Barclays-Chef zu Geldstrafe verurteilt

Der Chef der britischen Bank Barclays , Jes Staley, ist für sein Fehlverhalten in der sogenannten Whistleblower-Affäre zu einer Geldstrafe von umgerechnet mehr als 730 000 Euro verdonnert worden. Der Manager habe sich nicht so verhalten, wie es einem Vorstandschef im Umgang mit anonymen Tippgebern gebühre, teilte die britische Finanzaufsicht FCA am Freitag mit. Einem Behördensprecher zufolge handelt es sich um die dritthöchste Geldbusse, die bislang gegen Einzelpersonen verhängt wurde.