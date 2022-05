Bauer will in Zivilprozess VW zu mehr Klimaschutz zwingen

Das Landgericht Detmold befasst sich am Freitag (11.30 Uhr) mit der Klage eines Landwirts gegen den Autobauer VW in Sachen Klimaschutz. Der von der Umweltschutzorganisation Greenpeace unterstützte Bio-Bauer aus dem nordrhein-westfälischen Detmold will gerichtlich durchsetzen, dass der Autokonzern "übermässige" Emissionen des Treibhausgases Kohlendioxid unterlässt. VW hält die Klage für unbegründet. Aller Voraussicht nach wird das Gericht nach der mündlichen Verhandlung in dem Zivilprozess am Freitag noch keine Entscheidung verkünden.