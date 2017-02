Bayer will Covestro-Beteiligung teilweise versilbern - Platzierung gestartet

Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer will die Beteiligung an seiner Kunststofftochter Covestro nach dem zuletzt starken Lauf der Aktien reduzieren. Dazu wurde ein sogenanntes beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren gestartet, wie der im Dax gelistete Konzern am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte. Die Papiere sollen an diesem Mittwoch zugeteilt werden. Die Leverkusener hielten vor der Platzierung 64,2 Prozent an dem MDax -Unternehmen und wollen vorerst Mehrheitseigner bleiben. Die Covestro-Aktien fielen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Schluss des Xetra-Hauptgeschäfts um mehr als 3 Prozent.