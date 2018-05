Behörden leiten offenbar Untersuchung ein - Manipulationen am US-Aktienmarkt?

Seit einem historischen Kurseinbruch an der Wall Street Anfang Februar, als der Welt-Leitindex Dow Jones binnen eines Tages um 1600 Punkte nach unten rauschte, sind Vorwürfe möglicher Manipulationen beim sogenannten Volatilitätsindex "Vix" lauter geworden. Dieser Index soll einerseits das Ausmass der Kursschwankungen an den US-Börsen beschreiben. Andererseits orientiert sich an ihm der Wert spekulativer Finanzprodukte. Viele Experten meinen, dass Spekulanten mithilfe sogenannter "Exchange Traded Products" (ETPs) auf die Entwicklung des Vix-Index' gewettet und dadurch den starken Kursrutsch verursacht hätten.

Der renommierte US-Anwalt Jason Zuckerman hatte sich wenige Tage nach den Börsenturbulenzen mit einem Schreiben an die CFTC gewandt, in dem auf mögliche Manipulationen hingewiesen wird. Zuckerman vertrat damit nach eigenen Angaben einen Whistleblower, der hochrangige Posten in einigen der grössten Investmentfirmen der Welt inne gehabt habe.

Aufgrund eines Konstruktionsfehlers sei es Händlern mithilfe ausgefeilter Algorithmen möglich, den Vix-Index auf und ab zu bewegen, ohne tatsächliche Transaktionen abzuschliessen, hiess es in dem Brief. Durch diese Manipulationen seien Anleger um Milliardenbeträge geprellt worden. Eine bereits 2017 veröffentlichte wissenschaftliche Studie der Universität von Texas stützt die Vorwürfe im Grundsatz. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass eine Manipulation zwar nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden könne; die Handelsmuster seien aber durch Manipulationen besser zu erklären als durch andere Annahmen.

Die Chicagoer Börse CBOE, die den Vix-Index berechnet, wies die Vorwürfe zurück. Die Börse werde von den Aufsichtsbehörden nicht beschuldigt, irgendetwas Unzulässiges getan zu haben, heisst es nun in dem Bloomberg-Bericht. Die eingeleiteten Untersuchungen seien vorläufig und führten nicht unbedingt zum Vorwurf von Fehlverhalten./tos/jsl/jha/

