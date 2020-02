Bitcoin fällt unter 9000 US-Dollar

Ein Grund für die Kursverluste vom Mittwoch könnte die etwas stabilere Verfassung der Börsen, insbesondere in den USA, gewesen sein. Denn einige Krypto-Fans sehen in den neuartigen Anlagen einen sicheren Hafen, der in ungewissen Zeiten angesteuert werde. Die Rede ist mitunter von "digitalem Gold" - in Anspielung auf das seltene Edelmetall, das seit langem als wertstabiler Rückzugsort gilt.

Diese Sichtweise wird an den Finanzmärkten aber nicht geteilt. Im Gegenteil: Bitcoin und Co. werden von Profianlegern wegen ihrer hohen Kursschwankungen eher gemieden. Hinzu kommt, dass sich der Bitcoin-Preis und die Risikostimmung nicht immer im Gleichklang bewegen. So hatte der Bitcoin etwa nicht von den starken Kursverlusten an den Börsen zu Wochenbeginn profitiert./bgf/jha/

(AWP)