Bitcoin fällt wieder unter 8000 US-Dollar

Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin ist am Dienstag deutlich gefallen. In der vergangenen Nacht rutschte der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp in wenigen Minuten von etwa 8500 Dollar auf ein Tagestief bei 7732 Dollar. Im weiteren Handelsverlauf konnte sich der Bitcoin-Kurs wieder etwas erholen und wurde am späten Vormittag bei 7922 Dollar gehandelt. Aufgrund eines vergleichsweise geringen Handelsvolumens kommt es beim Bitcoin immer wieder zu starken Kursschwankungen.