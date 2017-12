Bitcoin-Kurs sackt ab - platzt jetzt die Blase?

(Ausführliche Fassung) - Die umstrittene Digitalwährung Bitcoin hat kurz vor Weihnachten massiv an Wert verloren. Auf diversen Handelsplattformen rutschte der Bitcoin am Freitag um etwa 20 Prozent ab und fiel unter die Marke von 13 000 US-Dollar. Zuletzt erholte sich der Kurs wieder etwas. Auf Bitstamp, einer der grössten Handelsplattformen, lag er am Vormittag bei 13 700 Dollar. Das waren aber immer noch rund 25 Prozent weniger als die zu Anfang der Woche erreichten 19 000 Dollar.