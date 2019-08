Bitcoin springt über 11 000 US-Dollar

Die Digitalwährung Bitcoin hat deutlich zugelegt und die Marke von 11 000 US-Dollar überschritten. Am frühen Montagmorgen kletterte der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 11 676 Dollar. Das war der höchste Wert seit Mitte Juli. Ende vergangener Woche war der Bitcoin noch bei 10 400 Dollar gehandelt worden und damit rund zwölf Prozent tiefer als am Montag. Auch andere Digitalwährungen wie Ripple und Ether zogen an.