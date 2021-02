Bitcoin steigt auf knapp 53 000 US-Dollar - Musk sorgt erneut für Auftrieb

Der Höhenflug der Digitalwährung Bitcoin geht weiter. Am Freitag wurde ein Rekordhoch bei knapp 53 000 US-Dollar markiert. Auf der Handelsplattform Bitstamp kostete die mit Abstand marktgrösste Kryptowährung bis zu 52 940 Dollar. Damit wurde der jüngste in dieser Woche erreichte Rekord um knapp 1000 Dollar übertroffen. Der Marktwert aller im Umlauf befindlichen Bitcoins stieg am Freitag auf einen Höchstwert von 985 Milliarden Dollar.