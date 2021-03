Bereits am Vortag hatten die Boeing-Papiere von Auftragszahlen kräftig profitiert. Die Geschäfte des Flugzeugherstellers laufen dank der Wiederzulassung des Unglücksjets 737 Max und steigender Hoffnungen der Luftfahrtbranche auf ein nahendes Ende der Corona-Krise wieder deutlich besser. Zudem profitieren die Aktien von der Umschichtung der Investoren von Technologie-Aktien in Papiere der "Old Economy" beziehungsweise in Value-Titel - also Papiere mit Aufholpotenzial./ajx/men

(AWP)