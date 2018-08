Börse Istanbul verzeichnet deutliches Wochenminus

Trotz einer leichten Erholung zum Wochenschluss belastet die Währungskrise in der Türkei weiter die Börse des Landes. Am Freitag schloss der türkische Leitindex Ise 100 zwar fast 2 Prozent im Plus; zwischenzeitlich jedoch war das Börsenbarometer um fast 3 Prozent abgesackt und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang 2017 gefallen. Auf Wochensicht ergibt sich ein deutliches Minus von rund 6,5 Prozent.