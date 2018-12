Börse in Tokio verliert 5 Prozent - Wall Street belastet

Nach dem erneuten Ausverkauf an der Wall Street sind am Dienstag auch die japanischen Aktienmärkte schwer unter Druck geraten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 5,01 Prozent im Minus bei 19.155 Punkten. Zwischenzeitlich war er bis auf 19.117 Stellen abgesackt - den tiefsten Stand seit April 2017. "Negative Gefühle sind an die Stelle von Logik getreten", sagte Takashi Hiroki, Chefstratege bei Monex Securities in Tokio. "Ein Drittel der Verkäufe wird von Panik ausgelöst, ein weiteres Drittel durch Verlustbegrenzungen und das verbliebene Drittel durch Spekulanten, die versuchen, aus der Marktschwäche Profit zu ziehen." Die Entwicklung sei vor allem auf die Schwäche des US-Marktes zurückzuführen.