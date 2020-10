Die britische Finanzaufsicht FCA hat sich für ein Verbot des Verkaufs von Krypto-Derivaten an Kleinanleger ausgesprochen. Angesichts des möglichen Schadens, der durch diese Produkte entstehen könnte, seien sie für Kleinanleger nicht geeignet, teilte die FCA am Dienstag in London mit. Es drohten "plötzliche und unerwartete" Verluste. Das Verbot soll ab dem 6. Januar 2021 gelten.