Bundesanwaltschaft gibt einzelne Vermögenswerte von Quantum frei

Am Montagmorgen hatte Bastos' Unternehmen, die Quantum Global Group, in einer Medienmitteilung geschrieben, die Verfügung zur Einfrierung der ihrer Bankkonten sei aufgehoben worden. Die Quantum Global Group setzte diesen Schritt in Zusammenhang mit neueren Gerichtsfällen in der Schweiz und Verfahren in England, die zugunsten von Quantum Global und seines Gründers entschieden worden seien. Bei diesen umfangreichen und kostspieligen Gerichtsverfahren seien keinerlei Beweise für ein Fehlverhalten der Gruppe oder von Herrn Bastos gefunden worden, hiess es in dem Schreiben weiter.

Die Bundesanwaltschaft ihrerseits hielt fest, dass im von ihr geführten Strafverfahren gegen Unbekannt weiterhin Vermögenswerte in der Höhe von rund 100 Millionen Franken gesperrt seien. Zudem, so die Bundesanwaltschaft, bestehe weiterhin ein Austausch auf operativer Ebene zwischen den Strafverfolgungsbehörden der Schweiz und Angolas.

Panama Papers brachten Fall ins Rollen

Der Fall Bastos wurde durch die Veröffentlichung der Paradise Papers im Herbst 2017 losgetreten. Bastos hatte gemäss der durch ein Recherchenetzwerk publik gemachten Daten einer panamaischen Anwaltskanzlei in Angola unter der Regentschaft des Ex-Präsidenten José Filomeno dos Santos einen lukrativen Vermögensverwaltungsauftrag vom Staatsfonds erhalten. Dabei wurden Mittel auch in ein von Bastos persönlich betriebenes Hafenprojekt investiert.

Nach einem Regierungswechsel wird Bastos nun in Angola Veruntreuung und Geldwäsche vorgeworfen. Bastos sitzt seit Ende September in Untersuchungshaft. Nebst Angola hat auch der Inselstaat Mauritius Gelder von Quantum und Bastos mit Sperren belegt.

jr/uh

(AWP)