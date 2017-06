Bundesbank-Vorstand Dombret sieht Immobilienboom in Deutschland mit Sorge

Bundesbank-Vorstandsmitglied Andreas Dombret sieht die steigenden Immobilienpreise in deutschen Städten mit Sorge. Für Deutschland insgesamt sehe er zwar noch keine Blase, "es gibt aber in einigen Regionen die Gefahr, dass die Immobilienmärkte überhitzen", sagte er in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" (Mittwoch, Online-Ausgabe). Dies gelte insbesondere für die Grossstädte. Aber auch deren Umland und einige mittelgrosse Städte seien bereits betroffen, ergänzte Dombret, der im Vorstand der Bundesbank für die Banken- und Finanzaufsicht zuständig ist.