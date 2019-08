BVI: Neugeschäft der Fondsbranche legt im ersten Halbjahr etwas zu

Die deutsche Fondsbranche hat im ersten Halbjahr etwas mehr Geld eingesammelt als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt warben die Vermögensverwalter im netto rund 41,9 Milliarden Euro an neuem Kapital ein, teilte der Branchenverband BVI am Dienstag in Frankfurt mit. Im ersten Halbjahr des Vorjahres hatten die Zuflüsse noch bei 40,6 Milliarden Euro gelegen.