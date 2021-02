Cannabis-Aktien wie Sundial werden Spielball der US-Spekulanten

Cannabis ist zuletzt neben Wasserstoff oder Kryptowährungen zu einem weiteren wichtigen Trendthema an den Börsen geworden. Für Fantasie in der Branche sorgt neuerdings die international diskutierte Legalisierung von Marihuana. Laut Analyst Neil Wilson vom Broker Markets.com treiben derzeit vor allem Spekulationen über eine Legalisierung in den USA diesen Sektor an. Er verwies dabei zugleich auch auf andere Sektorwerte wie Tilray , Canopy Growth, Aurora Cannabis oder Aphria , die zuletzt mächtige Kursgewinne vorweisen konnten./tih/fba

(AWP)