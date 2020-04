China nutzt offenbar Ölpreis-Crash zur Aufstockung der Reserve

China hat nach Angaben von Insidern Pläne zur Aufstockung der staatlichen Notreserven an Rohöl weiter vorangetrieben. Mit der Massnahme soll der enorme Preisverfall am Ölmarkt ausgenutzt werden, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag. Sie berief sich auf namentlich nicht genannte Quellen, die mit der Sache vertraut seien. Die Ölpreise reagierten mit einem Preissprung auf die Meldung.