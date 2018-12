Die Aktien der deutschen Commerzbank werden bald nicht mehr an der hiesigen Börse SIX gehandelt. Die SIX-Regulierungsbehörde habe dem Gesuch der Gesellschaft zur Dekotierung der entsprechenden Aktien mit einem Nennwert vom 1,00 Euro am 10. Dezember 2018 entsprochen, teilte die Börse am Dienstag mit.