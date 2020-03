Coronavirus: Österreich verbietet Wetten auf Kurseinbrüche an Wiener Börse

"Spekulative Leerverkäufe können im aktuell aussergewöhnlich volatilen globalen und österreichischen Marktumfeld zu erheblichen Risiken führen", so die beiden FMA-Vorstände Helmut Ettl und Eduard Müller am Mittwochabend in einer Stellungnahme. "In der schwierigen Situation durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie des COVID-19-Virus muss die Stabilität der Finanzmärkte und der Erhalt des Vertrauens der Anleger in deren ordnungsgemässes Funktionieren absoluten Vorrang haben", sagten die obersten Finanzmarktaufseher. Diese nationale Massnahme sei "daher unvermeidlich und angemessen", könne "aber je nach Marktentwicklung vorzeitig aufgehoben oder verlängert werden".

Die Wiener Börse befürwortet das Verbot. "Da eine einheitliche Lösung nicht durchsetzbar war, ist es nun richtig und wichtig eine nationale Lösung umzusetzen", so Wiener-Börse-Chef Christoph Boschan am Mittwochabend in einer Mitteilung.

Mit Leerverkäufen werden Aktien verkauft, die lediglich geliehen sind. Dies dient zum einen der Absicherung von bestehenden Positionen. Zum anderen kann so aber auch auf fallende Kurse spekuliert werden. Denn dann können die verkauften Papiere zu einem späteren Zeitpunkt günstiger zurückgekauft werden. Dieses Vorgehen kann den Druck auf ohnehin fallende Aktienkurse noch erhöhen.

Allerdings gibt es auch Kritiker des Verbots von Leerverkäufen. Diese verweisen darauf, dass damit die Liquidität eines Marktes und damit dessen Stabilität verringert wird. Zudem wird bezweifelt, dass dadurch überhaupt die erwünschte Wirkung erzielt werden kann./cri/ths/APA/he

(AWP)