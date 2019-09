Dax-Premiere für Triebwerksbauer MTU

Der Münchner Triebwerksbauer MTU spielt am Montag zum ersten Mal in der obersten Börsenliga mit. Die Deutsche Börse hatte MTU vor drei Wochen zum Nachfolger des Stahlriesen Thyssen-Krupp im Deutschen Aktienindex (Dax ) der 30 wichtigsten Konzerne gekürt. Am Vormittag lagen die Papiere von MTU mit 0,2 Prozent nur moderat im Minus im insgesamt schwachen Leitindex.