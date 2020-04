Delegierte: Opec+ plant Treffen am Montag

Im festgefahrenen Preiskrieg zwischen den führenden Rohöl-Förderstaaten Saudi-Arabien und Russland scheint Bewegung zu kommen. Die in der sogenannten "Opec+" organisierten Länder des Ölkartells und anderer führender Ölstaaten wie Russland planen ein Treffen an diesem Montag. Dies haben zwei namentlich nicht genannt Delegierte am Freitag der Nachrichtenagentur Bloomberg bestätigt. Zuvor hatte die russische Agentur TASS über die Planung für das Treffen berichtet. Dieses soll wegen der Corona-Krise virtuell stattfinden./jkr/jha/