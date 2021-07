Die geplante Fortsetzung der Verhandlungen des Ölverbundes Opec+ an diesem Montag wurden laut Kreisen ohne Einigung abgesagt. Es gebe auch kein Datum für ein mögliches neues Treffen der Energieminister, erfuhr die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag von Delegierten. Die aktuellen Fördermengen sollen zunächst bestehen bleiben, hiess es weiter. Die Ölpreise zogen nach der Meldung an.