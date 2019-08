Deutsche Anleihen auf Rekordhoch - Flucht in Sicherheit treibt

Deutsche Bundesanleihen haben am Montag erneut vom eskalierenden Handelskonflikt zwischen den USA und China und der Flucht in sichere Anlagen profitiert. Der für den Rentenmarkt richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future erreichte am Morgen ein neues Rekordhoch bei 176,63 Punkten. Am späten Nachmittag wurde der Future wieder etwas tiefer bei 176,27 Punkten gehandelt.