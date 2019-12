Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag leicht gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte am Morgen um 0,08 Prozent auf 171,60 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel leicht auf minus 0,26 Prozent. An anderen europäischen Anleihemärkten bewegten sich die Renditen kaum.