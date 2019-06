Deutsche Anleihen: Zehnjahreszins fällt auf neues Rekordtief

Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen ist am Mittwoch auf ein neues Rekordtief gefallen. Am Morgen sank der Effektivzins bis auf minus 0,23 Prozent. Damit wurde das am Vortag erreichte Tief leicht unterschritten. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,10 Prozent auf 168,67 Punkte.