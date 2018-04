Deutsche Börse verlängert Umfrage zu geplanter Erneuerung der Dax-Welt

Die grosse Revolution in der Welt von Dax und Co. lässt auf sich warten. Die Deutsche Börse hat ihre Befragung über mögliche Veränderungen im Regelwerk für die Dax -Familie verlängert. Teilnehmer der Umfrage hätten auch eigene Vorschläge eingebracht, über die nun gemeinsam bis zum Freitag, 4. Mai, nochmals beraten werde, teilte der Marktbetreiber aus Eschborn bei Frankfurt am Freitag mit.