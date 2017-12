Deutsche Finanzaufsicht Bafin verzichtet auf Verbot von Bonitätsanleihen

Die deutsche Finanzaufsicht Bafin sieht endgültig davon ab, den Verkauf von Bonitätsanleihen, sogenannte Credit Linked Notes, an Privatanleger zu verbieten. Die Behörde habe festgestellt, dass sich die Finanzwirtschaft an selbst auferlegte strengere Regeln halte, teilte sie am Dienstag in Frankfurt mit. Überprüft worden seien 106 neue bonitätsabhängige Schuldverschreibungen binnen neun Monaten.