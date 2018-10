Deutsche Post bündelt chinesische Lieferketten-Logistik mit S.F. Holding

Die Deutsche Post bündelt ihr China-Geschäft in der Lieferketten-Logistik mit dem dortigen Logistikdienstleister S.F. Holding. Im Zuge einer auf zehn Jahre angelegten Marken-Partnerschaft überträgt der Dax -Konzern seine dortigen Einheiten auf das chinesische Unternehmen. Betroffen ist das Geschäft in Festland-China, Hongkong und Macau, wie die Post am Freitag in Schanghai mitteilte. Im Gegenzug erhalte sie eine Vorabzahlung von 5,5 Milliarden chinesischen Yuan (rund 700 Mio Euro) und in den nächsten Jahren eine umsatzabhängige Partnerschaftsgebühr.