Deutsches Amt warnt vor möglichen Hackerangriffen auf Kraftwerke

Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat vor erheblichen Sicherheitslücken in der Steuerungssoftware von Kraftwerken gewarnt. Das Amt bestätigte gegenüber der Zeitung "Welt am Sonntag" die Forschungsergebnisse des russischen Antivirusanbieters Kaspersky.