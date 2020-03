Devisen: Britisches Pfund verliert nach Abstufung durch Fitch nur leicht

Die Kursverluste beim britischen Pfund haben sich am Montag nach der Abstufung der Kreditbewertung durch die Ratingagentur Fitch in Grenzen gehalten. Im Handel mit dem US-Dollar hielt sich der Kurs der britischen Währung gegen Mittag an der Marke von 1,24 Dollar und lag damit nur etwas tiefer als am späten Freitag. Am Freitagabend hatte die Agentur Fitch das Kreditrating für das Königreich von "AA" auf "AA-" gesenkt.