Devisen: Euro erholt sich etwas

Der Kurs des Euro hat am Donnerstag im frühen Handel zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1866 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Gemeinschaftswährung bleibt damit aber weiter auf vergleichsweise niedrigem Niveau, nachdem sie am Vortag bei 1,1823 Dollar den tiefsten Stand in diesem Jahr erreicht hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1870 Dollar festgesetzt.