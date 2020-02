Devisen: Euro erholt sich leicht - Dollar überbewertet?

Der Euro hat sich am Montag etwas von seinen Kursverlusten in den vergangenen Wochen erholt. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0841 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig höher als am Morgen. Zuletzt war der Euro auf einen dreijährigen Tiefstand von 1,0821 Dollar gefallen.