Devisen: Euro profitiert von starken deutschen Konjunkturdaten

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag nach robusten Daten aus der deutschen Industrie zeitweise über die Marke von 1,17 US-Dollar gestiegen. Im New Yorker Handel verlor die Gemeinschaftswährung dann aber wieder etwas an Rückenwind und wurde zuletzt mit 1,1681 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1709 (Mittwoch: 1,1642) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8540 (0,8590) Euro.