Druck auf Wirecard wegen weiterem Presse-Bericht lässt nach

Neue Vorwürfe der "Financial Times" im Streit um Bilanzierungspraktiken haben die Anleger von Wirecard am Montag nur kurzzeitig beunruhigt. Erst rauschten die Papiere zeitweise um rund 5 Prozent nach unten bis auf ein Tief seit Mitte Oktober, dann aber konnten sie sich deutlich davon erholen. Mit 114,55 Euro betrug das Minus zuletzt noch ein halbes Prozent, was angesichts der bisherigen Schwankungen in diesem Fall als sehr milde bezeichnet werden kann.