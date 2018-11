Einstiger Facebook-Kläger Ceglia soll in die USA ausgeliefert werden

In den Fall eines ehemaligen Holzpellet-Händlers, der sich einst die Hälfte von Facebook erklagen wollte, kommt wieder Bewegung: Der als mutmasslicher Betrüger verhaftete Mann soll von Ecuador in die USA ausgeliefert werden. Die Anwälte des 45-jährigen Paul Ceglia wollen diese Gerichtsentscheidung von Donnerstag aber noch anfechten. Er war im August nach mehr als drei Jahren auf der Flucht in Ecuador festgenommen worden. Ceglia hatte sich kurz vor dem Betrugsprozess gegen ihn zusammen mit seiner Familie aus dem Staub gemacht.